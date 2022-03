Doctor Strange 2, gli Illuminati dell'MCU esistono a causa di Kang?

Gli Illuminati che vedremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness non saranno l'esatta trasposizione di quelli che abbiamo imparato a conoscere nell'universo Marvel cartaceo: Charles Xavier e soci saranno infatti concentrati principalmente sulla sorveglianza del multiverso, proprio come un personaggio che abbiamo già incontrato.

Il compito di questa versione MCU degli Illuminati, infatti, sembrerebbe essere parecchio simile a quello di Colui-che-Rimane, aka la variante di Kang incontrata da Loki e Sylvie sul finale dello show con Tom Hiddleston: un collegamento che, secondo una nuova teoria, potrebbe rivelarsi tutt'altro che casuale.

Stando alle parole del personaggio di Jonathan Majors, infatti, a Kang si dovrebbe lo scoppio della prima guerra del multiverso, conclusasi con la vittoria della variante conosciuta come Colui-che-Rimane e con la creazione della Sacra Linea Temporale e della Time Variance Authority: una guerra di tale portata, però, potrebbe aver attirato l'attenzione di altre entità parimenti potenti.

Secondo la teoria di cui sopra, dunque, gli Illuminati sarebbero nati parallelamente alla Time Variance Authority, e vigilerebbero sul multiverso proprio in seguito alle sconsiderate azioni delle varianti malvage di Kang: certo, a questo punto andrebbe spiegato in che modo Illuminati e TVA possano coesistere, ma insomma... Questo è compito degli Studios, no? Voi, intanto, fateci sapere cosa ne pensate! Kevin Feige, nel frattempo, ha esaltato il ruolo di Doctor Strange nell'MCU.