Doctor Strange 2: negli Illuminati anche Iron Morgen! Sfiorato Robert Downey Jr?!

Il primo villain in assoluto del Marvel Cinematic Universe pronto a fare il suo ritorno in un gruppo di "buoni" come gli Illuminati? Sarebbe successo ad Iron Monger in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che poteva nascondere però anche un ritorno del Tony Stark di Robert Downey Jr.

È passato un po’ ormai dall’uscita del secondo capitolo su Stephen Strange. Ne è passata di acqua sotto i ponti nel frattempo. Ben altri due tasselli cinematografici dell’universo cinecomic sono usciti in sala, ottenendo reazioni opposte: dopo Thor: Love & Thunder, criticatissimo, Black Panther: Wakanda Forever invece ha aperto a ben due possibili spinoff MCU. Ma c’è qualcuno, più di uno, che considera però il film di Sam Raimi come l’ultima migliore aggiunta al Marvel Cinematic Universe.

Alcuni aspetti sono stati criticati, come quel battito di ciglia dedicato agli Illuminati, per molti una vera tortura che dopo averci mandato l’hype a mille, per esempio, per il Reed Richards di John Krasinski, ha fatto piazza pulita del team multiversale. Troppo, condensato in troppo poco. E pensare che si sono anche censurati, rispetto alle intenzioni originali. Una nuova storyboard resa pubblica e che trovate in calce all’articolo mostra infatti, al fianco degli eroi apparsi nel super-gruppo, anche Iron Monger e Balder. Non è chiaro se il primo sarebbe stato interpretato dal Jeff Bridges che ricoprì il ruolo di Obadiah Stane nel primo film di Iron Man.

È possibile che, per essere ammessa al gruppo di eroi, la sua versione in quell’universo avesse preso un’altra strada, non quella del male. E considerato il recasting di alcuni volti come per Captain Marvel, non è detto che l’attore sarebbe tornato. Ma è anche possibile che dietro l'armatura si nascondesse proprio... Tony Stark! Di certo, per creare su schermo tali ensemble, gli sceneggiatori devono prendersi alcune importanti libertà rispetto ai fumetti. E proprio in merito a questo infatti, è stata rivelata un’assurda – comprensibile sì, ma criticata da molti – regola di Kevin Feige: no a fan irriducibili dei fumetti Marvel nelle squadre di sceneggiatori, troppo legati alle storie originali per accettare o proporre revisioni.