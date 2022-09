Doctor Strange 2: l'idea della morte di Black Bolt è stata interamente di Sam Raimi

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha visto diversi cameo in scena, nonostante alcuni siano durati solo pochi minuti per colpa di Scarlet Witch. Tra questi, Anson Mount ha fatto un inaspettato ritorno nei panni di Black Bolt, che ha interpretato nella tanto criticata stagione singola di Inhumans andata in onda sulla ABC alla fine del 2017.

Nel corso di un'intervista concessa a Empire Magazine, lo sceneggiatore del film Marvel Michael Waldron ha parlato dell'origine della sequenza che ha visto la terribile morte di Black Bolt nella parte centrale della pellicola.

"Ero a un punto della sceneggiatura che mi faceva dire: 'Caz*o, non so che fare. Il film deve prendersi una sbronza'. Volevamo che la prima scena di morte forse davvero terrificante, che facesse capire: 'Guardate, non fate stron*ate con Wanda'. Eravamo su Zoom a chiederci come uccidere Black Bolt, qualcuno ha sottolineato che i suoi poteri erano sparare raggi ultra-potenti dalla bocca. E giuro su Dio, senza smuoversi di un millimetro, Sam ha risposto: 'Quale bocca?'. A quel punto ci ha descritto la scena: '… poi si torna su di lui, Wanda gli ha chiuso la bocca, poi urla e la sua testa esplode'. Ecco a voi Sam Raimi il maestro dell’horror".

Waldron ha anche esaminato il momento Zombie Strange nella battaglia finale, su cui Raimi non era convinto al 100% nelle prime fasi di sviluppo. Il regista voleva assicurarsi che fosse "la cosa giusta per Doctor Strange" invece di farlo solo perché era figo:

"È stato il momento più importante del film. La reazione iniziale di Sam è stata di cautela, perché non era lì solo per giocare con le citazioni. A Sam interessa uno Strange zombie solo se è la cosa giusta per Doctor Strange, non solo perché è bello se sei un fan di Evil Dead".

Waldron ha anche parlato di una scena tagliata con Reed Richards, se non fosse riuscito a inserire il personaggio di John Krasinski nel film e di un possibile ritorno di Scarlet Witch nel MCU.