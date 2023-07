Doctor Strange 2, Hayley Atwell: 'Il mio cameo? è stato frustrante'

Hayley Atwell è l'agente Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe: dopo aver ottenuto la serie da solista Agent Carter, l'amata di Captain America è comparsa nella serie animata What If...? prima di tornare per un cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Ma non sembrerebbe che l'attrice abbia dei bei ricordi quella esperienza secondo quanto ammesso a Josh Horowitz nel podcast Happy Sad Confused: "Non è stata una mia scelta - ha rivelato l'attrice - quando Peggy dice che potrebbe farlo per tutto il giorno, ma poi viene uccisa da un frisbee lanciato da Wanda. Questo non è servito molto al personaggio di Peggy". Atwell si unisce al malcontento di Elisabeth Olsen per Doctor Strange 2 dove l'attrice veste di nuovo i panni di Scarlet Witch ma in una veste insolita rispetto a quella a cui i fan erano abituati.

Hayley Atwell ha proseguito affermando di essersi divertita maggiormente nella serie What If...? e definendo la sua comparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia come "frustrante". Nell'arco narrativo della serie animata, infatti, è Peggy a ricevere il siero del super soldato e non Steve ed entra a far parte di Guardiani del Multiverso. Al momento, i piani di Peggy Carter nel MCU non sono stati definiti.

Atwell ama le sfide fuori dal Multiverso: Hayley Atwell, infatti, ha raccontato la sua esperienza del tutto nuova sul set del settimo film di Mission: Impossible. L'attrice arriverà presto al cinema in un altro ruolo di azione accanto a Tom Cruise in Mission: Impossible Dead Reckoning.