Doctor Strange 2, guardate lo straordinario trailer ricreato con i LEGO

Al termine di Spider-Man: No Way Home abbiamo visto il primo trailer di Doctor Strange 2 ma ora, grazie ad un fan, abbiamo l'opportunità di rivederlo in una forma totalmente nuova, e cioè interamente realizzato con i LEGO.

Gli iconici mattoncini danesi sono stati utilizzati per ricreare in maniera più che accurata tutto il filmato promozionale del film con Benedict Cumberbatch. Servendosi dell'audio del trailer originale e dell'animazione in stile stop motion, il creatore è riuscito a creare un video davvero eccezionale, tanto da poter sembrare la risposta dei Marvel Studios a LEGO Batman, film d'animazione del 2017 diretto da Chris McKay dedicato al Cavaliere Oscuro.

Intanto sul web continuano le chiacchiere in merito al leak di Doctor Strange 2. In molti infatti pensano che l'uomo con i baffetti visto con una tuta motion capture altri non sia che Tom Cruise, approdato nel Marvel Cinematic Universe per interpretare un nuovo Iron Man.

Con le porte del Multiverso ormai ufficialmente spalancate dopo i fatti di Spider-Man: No Way Home, sono aperte le scommesse su tutte le possibili varianti che compariranno in Doctor Strange 2 e chissà che, non ci sia spazio anche per una versione LEGO dello Stregone Supremo. Voi che ne dite, ci sarà questo particolare crossover?