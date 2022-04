Doctor Strange 2, guardate il nuovo poster del film!

Mentre si parla del ban in Medio Oriente di Doctor Strange 2, a meno di dieci giorni dall'uscita in sala arriva un nuovo poster. Questa nuova immagine mostra le varianti Wanda, Doctor Strange, Mordo, e Wong. Ci sono anche Christine Palmer e America Chavez.

Sul fondo del poster, che troverete in calce all'articolo, sono presenti anche degli scheletri, e tutto sembra indicare che le cose potrebbero diventare difficili per Wong e America Chavez. Come sappiamo, infatti, entreremo in un mondo in cui tutto starà cambiando dopo l'addio di Iron Man e Captain America e in seguito all'apertura del Multiverso generata alla fine di No Way Home proprio da Strange. Lo stregone nel film chiederà dunque aiuto al suo alleato Wong, lo Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch aka Wanda.

Proprio Strange diventa dunque adesso una figura centrale nella squadra degli Avengers, ed è l'unico a poter difendere il mondo dalla minaccia che incombe sull'umanità intera, da lui in parte causata. Sembra, inoltre, che nel film uno dei suoi nemici più importanti possa essere proprio una sua variante, proveniente da un altro Universo. Staremo a vedere. Intanto potete godervi il nuovo poster del film, mentre vi lasciamo con il trailer di Doctor Strange 2.