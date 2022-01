Doctor Strange 2, grandi ritorni in vista come Spider-Man: No Way Home? Gli ultimi rumor

Ora che Spider-Man: No Way Home è finalmente approdato al cinema, l'attenzione dei fan del MCU è tutta sul sequel di Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e su quali personaggi appariranno nel film. Vediamo cosa dicono gli ultimi rumor al riguardo.

Se il tempo delle teorie per Spider-Man: No Way Home è giunto al termine, quello per il nuovo film Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch ha subito una forte impennata, specialmente dopo l'uscita del trailer di Doctor Strange 2.

Perché dire che il chiacchiericcio intorno alla pellicola diretta da Sam Raimi sia cosa nuova sarebbe scorretto, ma ora più che mai i fan si sentono in grado di azzardare nuove ipotesi, complici anche i risvolti del film con Tom Holland.

Ecco allora che tornano insistenti le voci sulla presenza degli X-Men in Doctor Strange 2, ma non solo...

"Doctor Strange 2 sarà una celebrazione in grande stile per la Marvel come #SpiderManNoWayHome lo è stata per il franchise di Spider-Man. Aspettatevi tantissimi e folli camei ora che Strange e Wanda andranno a combattere per il Multiverso" scrive infatti Tom Smith di Cape Time Podcast, commentando un post di Big Screen Leaks sulla possibilità di rivedere nel film anche un altro volto noto del passato...

"Per ovvie ragioni mi era stato chiesto di non divulgare questa informazione, ma Marvel ha davvero contattato Ben Affleck per un cameo nei panni di Daredevil. Hanno inviato dei contratti preliminari l suo team, ma non sono sicuro che poi sia seguito qualcosa. Ma tenete a mente che questa cosa l'ho sentita lo scorso autunno (ottobre/novembre), quindi da allora potrebbe essere successo di tutto. Non ho sentito di alcun aggiornamento, però".

Intanto, lo scooper Daniel Richtman ci tiene a portare all'attenzione di tutti un paio di altri dettagli: "Non volevo dire nulla in realtà, ma così, all'improvviso, #SophieTurner ricompare con i capelli rossi e #JamesMcavoy rasato. Avremo Jean Gray e il Professor Xavier in #MultiverseOfMadness? #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness #DoctorStrange2 #XMen #XMen97 #DoctorStrange #MarvelStudios".

Ma sarà davvero così? Doctor Strange in the Multiverse of Madness si rivelerà davvero ricolmo di illustri camei? Fateci sapere la vostra nei commenti.