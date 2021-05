Doctor Strange 2, Ghost Rider sarà nel film con Benedict Cumberbatch? Gli ultimi rumor

Sono tanti i rumor che circolano su ogni progetto dei Marvel Studios, ma tra i più recenti ve ne è uno che circonda Doctor Strange in the Multiverse of Madness e il personaggio di Ghost Rider. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Detta molto semplicemente, secondo The Hashtag Show Ghost Rider farà un 'apparizione nel sequel di Doctor Strange.

Una simile voce, specialmente dopo il finale di WandaVision e il reveal di un particolare oggetto che dovrebbe avere grande importanza anche nel film con protagonista Benedict Cumberbatch, si prestava alquanto a un cameo di Ghost Rider, soprattutto nel caso in cui venisse riconosciuta formalmente come parte del MCU cinematografico la storyline della quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D..

Tuttavia, pare che il Ghost Rider in questione non sia il Robbie Reyes di Gabriel Luna, bensì un'altra iterazione del personaggio, ovvero Johnny Blaze. Questo stando ad alcuni concept art che le fonti avrebbero avuto modo di vedere.

Al momento, non abbiamo alcuna maniera di verificare la veridicità di questi rumor, ma se dovessero rivelarsi veritieri, potremmo aspettarci di vedere Ghost Rider apparire in diversi progetti del MCU (un po' come Hulk, sembrerebbe).

E voi, che ne pensate? E quale versione di Ghost Rider vorreste vedere eventualmente? Fateci sapere nei commenti.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà nelle sale a marzo 2022.