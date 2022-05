Doctor Strange 2 getterà le basi per l'arrivo degli Young Avengers?

L'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è imminente e il Marvel Cinematic Universe è pronto ad espandersi, con nuove avventure e sempre più personaggi. C'è però un team in particolare che ancora non ha fatto il suo debutto nel franchise e che potrebbe esordire nel nuovo film.

Stiamo naturalmente parlando degli Young Avengers. Sebbene nessun progetto sia stato ancora annunciato per quanto riguarda il giovane team, la Marvel ha già da tempo cominciato ad introdurre alcuni degli eroi uno alla volta.

Lo show di Occhio di Falco ci ha mostrato Kate Bishop (Hailee Steinfeld), WandaVision ha presentato Tommy e Billy, (rispettivamente gli eroi Speed ​​e Wiccan), la prima stagione di Loki ha introdotto Kid Loki, The Falcon and the Winter Soldier ha introdotto Elijah Bradley, Kamala Khan è in arrivo in Ms Marvel, Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e in Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci sarà infine America Chavez (Xochitl Gomez).

Con tutti questi personaggi già introdotti o quasi, l'MCU è quindi pronto ad assemblare la prossima generazione di Avengers e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra essere un ottima opportunità per aggiungere pezzi importanti al puzzle.

Per concludere, vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia avrà 2 scene post-credit e per chi avesse invece bisogno di un ripasso in preparazione al film, ecco la nostra recensione di Wandavision.