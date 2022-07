Doctor Strange 2, anche George RR Martin approva: 'Visto tardi, ma l'ho amato'

Che ai fan di Game of Thrones piaccia o no, George R.R. Martin si sta godendo un po' di tempo libero: il celebre scrittore, attualmente impegnato nella stesura del sesto libro della saga di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, si è infatti recentemente concesso una serata al cinema per recuperare Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Martin, d'altronde, non è l'unico ritardatario in tal senso: anche Elizabeth Olsen ha ammesso di non aver visto il film di Sam Raimi che la vede protagonista, tanto per citare il caso più clamoroso! Lo scrittore, comunque, è sembrato davvero entusiasta del lavoro svolto da Benedict Cumberbatch e soci.

"Devo dirlo, l'ho amato. Sam Raimi è sempre stato uno dei miei registi preferiti e Doctor Strange uno dei miei personaggi Marvel preferiti. E questa versione di Doctor Strange è quella di cui mi innamorai tanto tanto tanto tempo fa, quando il mondo era giovane (e lo ero anch'io). E poi ci hanno regalato Clea! Io amo Clea!" si legge nel post pubblicato da Martin sul suo blog.

"Il multiverso ha risvegliato il fanboy Marvel che dormiva in me, ed è stata una vera gioia" ha poi concluso lo scrittore. Per leggere l'intervento di George R.R. Martin nella sua interezza, naturalmente, vi rimandiamo al blog che troverete linkato nelle fonti: tornando al nostro stregone, intanto, Doctor Strange 2 sta macinando numeri da paura su Disney+.