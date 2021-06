Doctor Strange 2, una foto dal set mostra Sam Raimi al lavoro sul film Marvel

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono terminate lo scorso aprile, ma solo oggi è stata portata all'attenzione dei fan una foto dal set del film con il regista Sam Raimi.

Lo scatto condiviso su Instagram qualche settimana fa da Jo Beckett, script supervisor del sequel di Doctor Strange, ritrae infatti alcuni membri della crew assieme Sam Raimi, in quella che sembrerebbe essere una foto commemorativa per celebrare la fine delle riprese.

"Abbiamo finito e mi mancheranno tutte queste persone di grande talento, soprattutto il regista Sam Raimi, un vero maestro di quest'industria e una forza creativa" si legge nella caption del post.

Ma ad aver attirato particolarmente l'attenzione di alcuni utenti è stato uno dei suoi commenti sottostanti, che ha ribadito ciò che ci è stato già detto più volte in precedenza sul tono di Doctor Strange 2: sarà un film dalle atmosfere piuttosto dark.

Non che a questo punto ci aspettassimo nulla di diverso, specialmente vista la presenza di una Scarlet Witch dagli inediti poteri e quelli che potrebbero essere i primi dettagli su ciò che accadrà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Per scoprire però fino a che punto sono veritiere queste voci, dovremo aspettare ancora un po'... Secondo voi l'attesa sarà ripagata? Fateci sapere nei commenti.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema a marzo 2022.