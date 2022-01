Doctor Strange 2: una nuova foto dietro le quinte mostra Danny Elfman alla colonna sonora

Come saprete la colonna sonora di Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedrà Danny Elfman impegnato nella composizione della colonna sonora; il suo non è solo un ritorno al fianco di Sam Raimi, dopo l'ultima volta ne Il grande e potente Oz, ma è anche un ritorno ai film Marvel dopo essersi occupato delle musiche dei primi due Spider-Man.

Il compositore, che presto rivedremo anche al fianco dello storico collaboratore e amico di Tim Burton con la colonna sonora di Wednesday per Netflix, sta attualmente lavorando alla soundtrack ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e a testimonianza di questo ha pubblicato sui suoi profili social alcuni scatti che mostrano il dietro le quinte della produzione. Ad affiancare Elfman nelle foto vediamo anche Steve Bartek, membro degli Oingo Boingo, la storica formazione rock di Elfman e suo amico da una vita.

Per le musiche del secondo Doctor Strange Elfman subentra a Michael Giacchino che aveva invece composto la colonna sonora del primo capitolo diretto da Scott Derrickson. Proprio quest'ultimo, recentemente, si è detto interessato a tornare per un Doctor Strange 3 che chiuderebbe la trilogia dedicata al personaggio di Benedict Cumberbatch. Un fan della Marvel ha infatti chiesto a Derrickson se considererebbe un suo ritorno per un terzo film di Doctor Strange, o di un episodio di What If? almeno... "mi piacerebbe veramente vedere la tua mano in diverse storie e diverse ambientazioni. Trovo che l'episodio su Strange di What If elevi il film ancora di più".

La risposta di Scott Derrickson è arrivata prestissimo e non è stata affatto seccata dalla proposta: "Ho amato lavorare con la Marvel e lo farei di nuovo, assolutamente". Già in precedenza Derrickson aveva aperto a un suo ritorno alla Marvel. Quando nel gennaio 2020 Scott Derrickson abbandonò la regia di Doctor Strange 2, i fan rimasero di stucco, specialmente considerato il buon lavoro fatto con il film precedente e in generale con il personaggio di Strange.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà nelle sale di tutto il mondo nel maggio 2022.