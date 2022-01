Doctor Strange 2, una foto leak conferma un clamoroso cameo

Le voci secondo cui Iron Man potrebbe tornare nella Fase 4 del MCU si rincorrono da mesi, soprattutto grazie all’introduzione del Multiverso. Tuttavia, non dovrebbe essere Robert Downey Jr. a riprende il ruolo in Doctor Strange 2 bensì un altro famoso divo di Hollywood. Adesso un’immagine trapelata online dell’attore sul set ha fatto impazzire il web.

Grazie alla serie animata antologica What If...? abbiamo capito che il Multiverso è pieno di sorprese. Negli ultimi mesi diversi rumors riportavano la presenza nel film con Benedict Cumberbatch di una variante di Tony Stark. Il nuovo Tony potrebbe provenire da un altro gruppo di supereroi firmato Marvel, gli Illuminati. Sfortunatamente non sappiamo quanto ci sia di vero ma ora il nuovo scatto, che potete vedere in calce alla notizia, che ritrae Tom Cruise sul set con la tuta motion capture potrebbe alimentare ancora di più quelle voci e le teorie dei fan.



In Spider-Man: No Way Home, Strange ha fratturato il multiverso mentre cercava di aiutare il suo amico Peter Parker (Tom Holland). Esploreremo molto più a fondo il multiverso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come suggerisce il titolo, e i fan della Marvel si chiedono quali altri grandi trucchi potrebbe avere in serbo la Casa delle Idee. Dopotutto i fan avevano già iniziato a fantasticare di vedere Cruise nei panni di Tony Stark con numerose fan-art e teorie pubblicate online al riguardo. Voi che ne pensate, vi piacerebbe vedere una nuova versione di Stark? Fatecelo sapere nei commenti!