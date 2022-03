Doctor Strange 2: le follie del Multiverso nel nuovo trailer ricco di sequenze inedite!

La catena di sale cinematografiche Cinemark ha diffuso in streaming un nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che oltre alle sequenze già mostrate nell'ultimo full trailer ne svela anche di inedite e ci mostrano da vicino le mille follie dell'apertura del Multiverso Marvel. Non ci resta che accorrere in sala il prossimo maggio!

Questo nuovo filmato confezionato da Cinemark è volto a promuovere l'uscita del sequel con Benedict Cumberbatch anche in formato IMAX per offrire la miglior esperienza di visione possibile in sala agli spettatori che decideranno di optare per quello che è indubbiamente il formato con la qualità più alta disponibile sul mercato.

Quando mancano meno di 50 giorni all'uscita di Doctor Strange 2, nel film ne vedremo di tutti i colori, come ci si aspetterebbe da un'opera di Sam Raimi, incluso un confronto tra Wanda Maximoff e Stephen Strange, e l'introduzione di America Chavez, che sarà interpretata dalla giovane Xochitl Gomez.

"Strange è praticamente un estraneo quando si tratta di avere a che fare con sé stesso prima di questo film, che rivelerà cosa è essenzialmente nella sua natura. Quindi dovrà o confrontarsi con tutto ciò e resistervi, o caderne preda e diventarlo" aveva anticipato Cumberbatch "Vedrete alcune idee piuttosto audaci, e alcune prove ed incontri a dir poco straordinari. E delle conclusioni alquanto inaspettate...".

Kevin Feige, d'altronde, è sicuro che Doctor Strange 2 non deluderà i fan di Raimi. In una recente intervista con Empire, infatti, il produttore ha rivelato che Raimi con Doctor Strange in the Multiverse of Madness è tornato alle sue radici horror, assicurando che "il film renderà molto felici i fan de La casa 2".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nelle sale italiane il 4 maggio 2022.