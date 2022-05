Doctor Strange 2, la follia ha inizio nel nuovo teaser del film Marvel

Manca davvero pochissimo al debutto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sul grande schermo, e se non avete ceduto al fascino dei leak, dovrete attendere ancora qualche ora prima di scoprire quanto folle sarà davvero il film... Per questo a intrattenerci arriva un nuovo teaser tutto da guardare.

Il 4 maggio i fan Marvel (almeno in Italia e negli altri paesi in cui il film arriverà prima) potranno finalmente constatare quante e quali delle tante teorie, speculazioni e voci si riveleranno realtà e quali mera fantasia.

Scopriremo se davvero ci sarà il Charles Xavier di James McAvoy o il Deadpool di Ryan Reynolds, e ovviamente cosa ne sarà dei nostri protagonisti (Wanda sarà il villain della pellicola? E cosa potrà mai accadere con Strange Supreme?), ma fino a quel momento dobbiamo continuare a vivere di materiali promozionali (a meno che non vogliate dare un'occhiata ai già citati leak).

Ecco allora l'ultimo teaser condiviso dagli account ufficiali, un video che in appena 15 secondi ci ricorda due cose: la centralità del personaggio di Wanda Maximoff, l'Avenger di riferimento in questa situazione, e la pura follia a cui andremo incontro (come d'altronde ha anticipato fin da subito il titolo del film).

Non rivela dunque nulla di nuovo, ma rassegniamoci: sarà la pellicola di Sam Raimi a svelarci tutto a tempo debito. Ovvero, prestissimo.