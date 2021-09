Doctor Strange 2, finite le riprese! Elizabeth Olsen saluta i fan da Instagram

Mentre si parla del possibile esordio di Charles Xavier e degli Illuminati, le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono arrivate finalmente a conclusione, come rivelato in un nuovo post social della co-protagonista Elizabeth Olsen.

A giugno, la star del Marvel Cinematic Universe Elizabeth Olsen aveva confermato di aver terminato le riprese del suo prossimo film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma nelle scorse ore l'hairstylist Karen Bartek ha condiviso una foto per celebrare il completamento della produzione del film di Sam Raimi, che a quanto pare ha portato a termine anche le canoniche riprese aggiuntive. "Non è più 'Strange'!! Finiti i lavori, di nuovo!" ha scritto l'hairstylist, che ha lavorato con i Marvel Studios anche per WandaVision, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Ant-Man and the Wasp e Avengers: Infinity War. L'immagine postata mostra una Elizabeth Olsen sorridente in piedi davanti allo specchio, potete ammirarla in calce all'articolo.

Recentemente, Elizabeth Olsen ha partecipato ad un Q&A virtuale con la New York Film Academy dove ha parlato dell'atteso sequel di Doctor Strange. Durante la chiacchierata, ha rivelato com'è stato passare da WandaVision a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. "Sam Raimi è adorabile e ho avuto modo di imparare molto da lui. È stato strano passare da WandaVision a questo film, che è molto più vicino ai film Marvel rispetto alla serie tv. Mi sono sentita come se stessi infilando i piedi in un paio di vecchie, comode scarpe".

