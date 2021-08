Doctor Strange 2, nel film era previsto anche Wolverine? Gli ultimi retroscena

Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare non solo di Spider-Man: No Way Home, ma anche di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, grazie anche ai rumor alimentati dall'imponente presenza del Multiverso nel trailer del film di Spider-Man. Ma le ultime indiscrezioni avrebbero fatto anche il nome di Wolverine...

Precisiamo fin da subito che bisogna parlare al passato, dato che non se ne sarebbe poi fatto nulla.

Tuttavia, sembra che inizialmente nel film diretto da Sam Raimi sarebbe dovuto comparire anche il pezzo da 90 della scuderia Marvel precedentemente targata FOX: il Wolverine di Hugh Jackman.

Ricordate quando parlavamo di Wanda contro un personaggio FOX in Doctor Strange 2? Ebbene, secondo gli scooper, nei piani iniziali dei Marvel Studios quel personaggio rispondeva proprio al nome di Logan.

"Lo scorso anno avevo anticipato che Logan poteva non essere l'ultima performance di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine. Questo perché avrebbero voluto che apparisse in Doctor Strange 2 per combattere contro Wanda (e prenderle alla grande). Apparentemente, la cosa si è risolta con un nulla di fatto" ha scritto ViewerAnon su Twitter, in un post ricondiviso anche da Daniel Richtman con il commento "Yup" a conferma della sua veridicità.

Sembrerebbe dunque che i Marvel Studios stessero pensando davvero in grande per il sequel del film con protagonista Benedict Cumberbatch. Non che non stiano facendo lo stesso anche ora, sia chiaro: se le ultime voci al riguardo dovessero rivelarsi veritiere, infatti, in Doctor Strange 2 potremmo vedere anche Charles Xavier e Gli Illuminati, con il Professor X che andrebbe di fatto a sostituire Wolverine nella battaglia contro Wanda.

Voi che ne pensate? Quale scenario vi piacerebbe di più per Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Fateci sapere nei commenti.