Doctor Strange 2, nel film ci sono anche nuove versioni di Visione e Pietro?

Siamo al terzo giorno nelle sale per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, forse il più ambizioso e intricato capitolo dedicato al Multiverso del MCU. Con le tante versioni di Strange e Wanda, quest'ultima potrebbe essere spinta a cercare altre versioni dei suoi cari morti, dal fratello a Visione. Invece...

Invece dobbiamo avvertirvi, come avrete notato dall’allerta spoiler che ribadiamo qui fin da subito, che non siete in presenza di un articolo speculatorio. Che una risposta a questa domanda pure esiste, sia ovviamente per chi abbia già visto il film, sia per chi invece si sia imbattuto in una nuova intervista di Elizabeth Olsen resa in esclusiva alla redazione di Collider. La domanda postale dall’intervistatore presuppone, in un certo senso, uno spoiler molto particolare: non su qualcosa che troverete nel film, ma che è invece assente all’interno di questo nuovo capitolo.

La domanda era: perché Wanda Maximoff, ora Scarlett Witch, non cerca altre versioni di Visione e del fratello Pietro, considerando che potrebbero essere ancora vivi in altre realtà alternative? O meglio: perché sfrutta il Multiverso per cercare i suoi figli solamente, di cui abbiamo fatto la conoscenza nella serie WandaVision? In fondo, considerando l’altissimo numero di universi paralleli attesi in Doctor Strange 2 – che potevano quasi e secondo alcune teorie hanno effettivamente esaudito il desiderio di un Doctor Strange donna – Sam Raimi avrebbe potuto facilmente inserirne uno in cui Visione e Pietro sono vivi e vegeti.

Sicuramente quell’universo pure esiste, ma ciò che ha colpito e a tratti anche infastidito i fan, è che Wanda non se ne preoccupi. E qui arriva la risposta da manuale della Olsen, impeccabile nel dimostrare quanto abbia capito e introiettato la psicologia attuale del suo personaggio: “C'è un'intera lista di cose e di persone in realtà: non solo Visione o Pietro, ma anche i miei genitori. Eppure in quest’altro universo di cui facciamo la conoscenza, questa donna non è con Visione. Ci è piaciuto che fosse un mistero. Per qualche ragione non è nel suo mondo. Ho sempre pensato a lei come a una Wanda domestica. Hanno divorziato. Sono separati. Non indossa una fede nuziale per un motivo. Quel genere di cose insomma".

Ma questo non spiega perché, una volta fatta questa scoperta, la nostra Wanda non cambi universo allora. Qui, in conclusione, arriva la riposta da manuale: “Ci piaceva l'idea che fosse da sola. Ma il punto fondamentale, la cosa più importante, è che una volta che sei diventata madre ciò che contano di più sono i tuoi figli. Ecco perché”. Come ben sappiamo, oltre alla sua doppelgänger, facciamo la conoscenza di moltissime alternative e assistiamo ad alcuni trionfali ritorni, sui cui spicca il Professor X di Patrick Stewart. Voi avete già visto il film? Se siete arrivati a fine lettura, deduciamo sia così. E cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, ovviamente senza spoiler!