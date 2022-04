Doctor Strange 2, il film non è stato ancora bandito in Arabia Saudita:'Ma va modificato!'

Un funzionario dell'Arabia Saudita ha contestato le notizie pubblicate in questi giorni secondo le quali sarebbe stata bloccata nel Paese la distribuzione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Secondo il Guardian, nella giornata di lunedì dall'Arabia Saudita sarebbero arrivate delle precisazioni su quanto descritto.

Nei giorni scorsi è stato riportato che Doctor Strange 2 era bandito in Arabia Saudita. Il tabloid riporta ora che un funzionario saudita ha specificato che il consiglio della censura ha chiesto a Disney di rimuovere i 'riferimenti LGBTQ' dal film senza averlo bandito in maniera permanente come affermato in questi giorni.



Finora Disney ha fatto resistenza, rifiutandosi di acconsentire alle richieste di modifiche da parte dell'Arabia Saudita. La sequenza al centro dell'attenzione è quella in cui la nuova arrivata nell'MCU, America Chavez, si riferisce alle sue 'due mamme'. In totale, questa scena, dura circa 12 secondi.



Nawaf Alsabhan, supervisore generale della classificazione cinematografica in Arabia Saudita, ha dichiarato che la scena 'è molto difficile da approvare' in Medio Oriente. Alsabhan ha dichiarato che il film non è stato ancora dichiarato fuori legge e che continueranno a cercare di convincere Disney ad apportare le modifiche. Le prevendite dei biglietti di Doctor Strange 2 sono state interrotte in Kuwait e Qatar mentre sono disponibili negli Emirati Arabi Uniti.



Non si tratta del primo titolo Marvel a cui vengono richieste modifiche in quelle zone del mondo. Gli Eterni è stato bandito perché il film include una coppia gay. Ora la situazione potrebbe ripetersi per quanto riguarda il film di Sam Raimi.

Scoprite tutto ciò che sappiamo su Doctor Strange 2, il sequel del film con protagonista Benedict Cumberbatch.