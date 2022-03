Doctor Strange 2, nel film ci sarà anche Nicolas Cage? La risposta dell'attore

È un grande momento per Nicolas Cage con l'uscita del film The Unbearable Weight Of Massive Talent, ma continuerà anche grazie a Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Rivedremo l'attore nell'universo Marvel?

Dopo quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home, le porte del Multiverso Marvel sono state spalancate, e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono attesi grandi camei. Così grandi che tra presunti leak, rumor e speculazioni, sono davvero tantissimi i nomi tirati in ballo finora per la pellicola con protagonista Benedict Cumberbatch (Ryan Reynolds sarà in Doctor Strange 2? Vedremo Patrick Stewart in Doctor Strange 2?).

Tra questi, poi, non può certo mancare quello di un attore che recentemente è tornato ancor più sulla cresta dell'onda: Nicolas Cage.

Per questo si è indagato sulla possibilità di rivedere il suo Ghost Rider sul grande schermo a maggio, domanda a cui l'attore ha risposto così:"Oh, non penso che sarò [in Doctor Strange nel Multiverso della Follia come Ghost Rider]".

"Non penso che sarò nel cast. Voglio dire, lo farei [se me lo chiedessero], sarebbe divertente. Mi piacerebbe lavorare con Cumberbatch, ma non credo che accadrà" ha poi aggiunto, lasciando comunque aperta la porta a un eventuale ritorno in futuro, semmai dovesse presentarsi l'occasione...

Ma voi cosa ne pensate? Cage sta dicendo la verità? O sarà anche lui tra gli attori che vedremo nella pellicola? Fateci sapere la vostra nei commenti.