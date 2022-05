Doctor Strange 2: il film della Marvel supera i 700 milioni di incassi a livello globale!

Dopo il dominio di Doctor Strange 2 al box office nella settimana della sua uscita, il film registra già un crollo drammatico. Tuttavia i numeri sono tutt'altro che negativi. Secondo quanto riportato da Forbes, la pellicola ha infatti appena superato la soglia dei 700 milioni di incassi totali a livello mondiale.

Secondo le previsioni, in breve tempo il film arriverà a superare anche The Batman e F9 che hanno guadagnato rispettivamente $ 769 milioni e $ 721 milioni a livello mondiale. Si tratta di numeri importanti per i Marvel Studios, che restano però ben lontani da quelli registrati da Spider-Man No Way Home, più grande successo recente. Quest'ultimo ha infatti ottenuto un bottino globale di 1,891 miliardi di dollari, irraggiungibile per Doctor Strange 2.

In ogni caso le cose stanno andando secondo i piani. La pellicola ha ottenuto nello specifico $ 297,3 milioni solo negli USA e $ 406,4 milioni all'estero, per un totale di $ 703,7 milioni. Secondo Forbes, il prodotto dovrebbe superare i 300 milioni di dollari a livello nazionale martedì. Un traguardo che lo porterebbe ad essere il terzo film a fare ciò in tempi recenti dopo i già citati The Batman e No Way Home.

E voi, l'avete già visto in sala? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto se siete curiosi di sapere cosa ne abbiamo pensato noi, ecco la nostra recensione di Doctor Strange 2.