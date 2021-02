Doctor Strange 2 è il film Marvel più segreto della Fase 4: ecco la prova

Con WandaVision che si avvicina alla sua conclusione, cresce l'attesa per uno dei progetti più interessanti e misteriosi della Fase 4 del MCU che sarà collegato in qualche modo proprio agli eventi della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La cosa più interessante che riguarda il film di Sam Raimi, tuttavia, non è né la confermata presenza di Elizabeth Olsen né il probabile legame con la trama di Spider-Man: No Way Home, bensì il fatto che in diversi mesi di riprese non è emersa in rete una singola foto dal set.

La produzione di Doctor Strange 2 è iniziata intorno allo scorso novembre, eppure, al contrario di quanto accaduto con altri titoli del franchise come Black Widow, Shang-Chi, Gli Eterni o lo stesso Spider-Man 3, i Marvel Studios sono riusciti a mantenere segreto qualsivoglia dettaglio legato a trama, ambientazione e personaggi. E il punto è proprio questo: Kevin Feige ha stretto ancora di più le misure di sicurezza del per via dell'importanza del film rispetto alla storyline del Multiverso? Per avere conferme da questo punto di vista, non ci resta che attendere le prime anticipazioni ufficiali della trama.

E voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative nei confronti del film di Raimi? Fatecelo sapere nei commenti.