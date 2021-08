Doctor Strange 2 sarà il film giusto per l'esordio dell'Uomo Cosa?

Questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha ancora tante sorprese in serbo per noi, il più delle quali rappresentate da nuovi personaggi tutti da scoprire: è il caso dell'Uomo Cosa, sul cui esordio nell'universo creato dai Marvel Studios sono nate infinite ipotesi nel corso degli anni, ma che solo ora potrebbe finalmente trovare spazio.

Ma facciamo un po' di ordine: l'esistenza dell'Uomo Cosa nell'MCU è cosa certa, almeno stando a quanto visto in Thor: Ragnarok. C'è quindi da capire quando e se Kevin Feige e soci vorranno presentarci il lovecraftiano essere guardiani del Nexus of All Realities: Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe, in tal senso, rappresentare lo scenario perfetto.

Oltre a far sognare ai fan l'arrivo di Namor, infatti, il film con Benedict Cumberbatch potrebbe, proprio in virtù della sua stretta connessione con la questione multiverso, fornire l'assist perfetto per l'arrivo dell'Uomo Cosa da quel misterioso luogo al di là della nostra realtà in cui spazio e tempo collidono. Quale personaggio migliore del nostro stregone preferito, d'altronde, per aver a che fare con luoghi e creature di questo tipo?

Si tratta di semplici teorie, ma il terreno sembra essere decisamente fertile per un'operazione di questo tipo. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Man-Thing fare la sua apparizione nell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Michael Waldron, intanto, ci ha spiegato le differenze tra i due film di Doctor Strange.