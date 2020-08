Doctor Strange 2, nel film ci sarà anche una giovane Miss America?

Già associata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness da alcuni rumor emersi ad inizio anno, America Chavez aka Miss America potrebbe essere una delle prossime new entry del Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto riportato da The Direct, i Marvel Studios sarebbero infatti alla ricerca di un attrice portoricana di età compresa tra i 12 e i 15 anni per il cast del film di Sam Raimi. L'informazione proverrebbe da un documento del casting di cui il sito conferma l'esistenza, e nel quale viene confermato che si tratta del ruolo di Miss America.

Introdotta nel primo numero di Vengeance (2011), America Chavez è il primo supereroe LGBTQ originario dell'America Latina, e in pochi anni è già riuscita a guadagnarsi il seguito di un'ampia fetta di pubblico. Proprio nei mesi scorsi, la Casa delle Idee ha annunciato una nuova serie di fumetti incentrata su Miss America.

Il possibile arrivo di un'altra giovane supereroina dopo la conferma di Kate Bishop, erede di Occhio di Falco che farà il suo debutto nella serie Hawkeye con Jeremy Renner, è stato immediatamente associato ad un potenziale progetto dei Young Avengers di cui i Marvel Studios non hanno però confermato l'esistenza.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il personaggio nel film con Benedict Cumberbatch? Fatecelo sapere nei commenti.