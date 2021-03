Doctor Strange 2: nel film ci saranno anche i gemelli Maximoff, ecco la prova!

Dopo essere stati introdotti in WandaVision, sembra proprio che Billy e Tommy Maximoff abbiano già in programma un'altra apparizione nel Marvel Cinematic Universe, questa volta sul fronte del grande schermo.

Se già la scena post-credit della serie Marvel aveva lasciato intuire un loro potenziale coinvolgimento nell'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, infatti, un'ulteriore prova arriva direttamente dai giovani interpreti dei gemelli, Julian Hilliard e Jett Klyne, i quali potrebbero avere svelato inavvertitamente la loro presenza nel cast del film di Sam Raimi.

A novembre e dicembre 2020, i due attori hanno pubblicato sui loro profili Instagram due foto distinte scattate a Windsor Promenade, una località situata a circa 15 minuti dai Pinewood Studios dove si stavano svolgendo e proseguono tutt'ora le riprese di Doctor Strange 2. Dopo che un utente lo ha fatto notare sul Reddit di MarvelStudiosSpoilers qualche giorno fa, entrambi gli attori hanno poi rimosso i post, dando dunque ancora più fondamento alla speculazione. A questo punto, non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte degli stessi Marvel Studios o dalle principali fonti d'informazione di Hollywood.

Voi che aspettative avete nei confronti della pellicola? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Elizabeth Olsen ha rivelato che Doctor Strange 2 le ha fatto chiarezza sul Multiverso.



Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione finale di WandaVision.