Doctor Strange 2, il film con Benedict Cumberbatch arriverà in formato IMAX su Disney+

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà su Disney+ e sarà disponibile per lo streaming in formato IMAX. All'inizio di questa settimana, la società aveva annunciato che i fan avrebbero potuto guardare la nuova avventura dello Stregone Supremo comodamente da casa dal 22 giugno.

Ovviamente, la scelta è stata ben accolta da chi non ha ancora visto il film e da chi vorrebbe già rivederlo. Gli abbonati avranno quindi la maggiore definizione disponibile sul proprio televisore di casa. In molti cinema la pellicola con Benedict Cumberbatch è ancora presente, ma ormai l'arrivo sulle piattaforme streaming di film da poco usciti non è più una novità.

Intanto, lo sceneggiatore del film Michael Waldron ha parlato con Comicbook.com di quanto sia stato divertente lavorare con il regista Sam Raimi. "Non è stata una sorpresa vedere quanto Sam fosse una delizia. Sam è diventato uno dei miei amici più cari e il mio mentore, credo, ancora una volta, non sono stato sorpreso da quanto ho imparato alla regia, ho imparato tutto. Mi sentivo di poter imparare tutto questo da lui, nel corso di tutto questo, e quindi mi sono divertito così tanto. Per un film così difficile, così grande, ci siamo divertiti così tanto per tutto il tempo", ha rivelato Waldron.

Per concludere, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul finale e sul futuro nel MCU di Doctor Strange 2.