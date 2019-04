Doctor Strange 2: il film potrebbe arrivare nel 2020, Gli Eterni rimandato al 2021?

Dopo le speculazioni circa la presenza di Namor, arrivano nuove voci di corridoio secondo le quali l'uscita di Doctor Strange 2 potrebbe essere anticipata al 2020.

A riportarlo l'autoritario Deadline, che riporta la presentazione Disney durante la CinemaCon: "Per via della fusione con Fox, non sono ancora stati rivelati quali saranno i film dei Marvel Studios per il 2020, Informazioni ufficiali saranno annunciate dopo il lancio di Avengers: Endgame, con gli stand-alone Black Widow e Doctor Strange 2 in prima linea."

Deadline suggerisce che la sceneggiatura di Doctor Strange 2 sia già pronta, il che renderebbe fattibile una data di uscita per gli ultimi mesi del 2020. La cosa sancirebbe il rinvio de Gli Eterni, che considerato il processo di casting appena iniziato e l'impiego massiccio della CGI che necessiterà in fase di post-produzione potrebbe solo beneficiare da uno slittamento al 2021.

Al momento non c'è nulla di confermato in via ufficiale, quindi rimanete con noi per nuovi aggiornamenti.

Ricordiamo che l'ufficialità di Doctor Strange 2 è arrivata a dicembre 2018, con la conferma che Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Rachel McAdams sarebbero tornati nei loro rispettivi ruoli. Atteso anche Chiwetel Ejiofor nei panni del villain Mordo, nonostante il suo nome fosse assente dal comunicato ufficiale.

Il film farà parte della misteriosa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, la cui line-up ufficiale sarà annunciata da Kevin Feige dopo l'arrivo nelle sale di Spider-Man: Far From Home. In uno speciale sui Film MCU in arrivo dopo Endgame, abbiamo provato a fare il punto della situazione sul futuro dei Marvel Studios.