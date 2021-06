Doctor Strange 2, il film approfondirà il trauma del protagonista Marvel: i dettagli

Tra qualche mese Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà nelle sale cinematografiche e lo sceneggiatore Michael Waldron è stato intervistato da SYFY WIRE, specificando che il film si tufferà completamente in profondità nel personaggio di Strange e nei suoi traumi passati. Waldron di recente ha lavorato allo script di Loki.

"Come puoi approfondire il personaggio di Stephen Strange? Questo è un ragazzo che ne ha passate tante in questi ultimi anni. Che effetto ha questo su qualcuno così potente? È entusiasmante. E oltre a tutto questo, è solo un grande avventuriero, un grande eroe dell'avventura, che ti piace guardare mentre spacca i culi" ha dichiarato Waldron.



Waldron ha continuato a parlare di Doctor Strange 2:"Si tratta di un viaggio emozionante con il cuore, come ti aspetteresti da un film di supereroi di Sam Raimi. Sam è un genio e il modo in cui muove la macchina da presa è davvero entusiasmante e non ha paura di correre rischi. Penso che sarà un'esperienza fantastica davvero per tutti". Il ritorno di Sam Raimi nel mondo Marvel ha elettrizzato i fan del regista e dell'MCU.

Ma Loki è in qualche modo connesso a Doctor Strange 2? Waldron ne aveva parlato in questi termini:"Dirò solo che la nostra carica e l'obiettivo sin dall'inizio era raccontare una storia completa ed emozionante che può stare in piedi da sola, e alla fine vedremo cosa farà saltare il coperchio".



I primi tre episodi di Loki sono in streaming su Disney+, mentre Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 25 marzo 2022.

Secondo quanto dichiarato qualche giorno fa, Michael Waldron sostiene che Doctor Strange 2 avrà un impatto enorme sul Marvel Cinematic Universe.