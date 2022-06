Doctor Strange 2 fermo al box office: il totale è inferiore alle aspettative più basse

Ci si aspettavano incassi fenomenali da Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se non equivalenti quantomeno in grado di avvicinarsi a No Way Home. Ma dopo una prima settimana a mezzo miliardo, il film si è praticamente arenato nelle successive. E non sfora nemmeno una vetta che tutti credevano sicura.

Sembrava iniziata benissimo la corsa del secondo capitolo sul Doctor Strange appena arrivato nelle sale. Complice il fatto che ormai ogni nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe si trasforma in una reunion di volti, eventi e new entry da far impallidire, da solo, intere saghe. Questo accresce il timore da spoiler e spinge la maggior parte del pubblico a riversarsi in sala già il primo weekend, falsando completamente le aspettative di guadagno e in alcuni casi determinando, in quattro giorni, la metà di quanto il film potrebbe guadagnare in totale. Esemplare il caso di Avengers: Endgame, che dei 2 miliardi e 797 milioni guadagnati, una buona metà li ottenne solo al primo finesettimana di distribuzione.

Lo stesso, a questo punto, sta avvenendo con il film più “multiversale” della Fase 4, uno spartiacque che avrebbe dovuto lanciare questo nuovo concetto narrativo e rischia ora, invece, di affossarlo, almeno dal punto di vista dei biglietti staccati. Alla sua prima settimana, infatti, il film di Sam Raimi mise a segno un totale di quasi mezzo miliardo a livello mondiale. Ma già alla seconda settimana, invece, Doctor Strange 2 registrò un grosso calo. Una flessione del 67% che lo fece arrivare a 700 milioni circa. È vero, fanno notare gli analisti, che anche No Way Home subì una flessione di quell’entità. Ma tre settimane dopo, vale a dire alla sua quinta settimana, il film si è visto esponenzialmente dimezzati i guadagni a ogni nuovo weekend. Il totale? "Solo" altri duecento milioni in tre settimane.

Solo 909,4 milioni di dollari a livello mondiale, di cui 388,7 milioni dal botteghino nazionale mentre 520,7 milioni provengono da quello estero, che non conta ovviamente la Russia e neppure la Cina, dove il film non è stato distribuito. A pesare è un generale assenteismo soprattutto a livello statunitense, dove invece questi film puntano normalmente alto. Ma anche nel resto del mondo, per un film tanto anticipato e atteso ma che ha poi avuto un pessimo passaparola, le cose non sono andate come dovevano. E potranno solo peggiorare, considerando l’arrivo di un competitor come Tom Cruise che sta macinando pubblico e sta vedendo crescere, nel suo caso invece, un botteghino costante per Top Gun Maverick. Il rischio per l’ultimo capitolo MCU, è che non arrivi neanche al miliardo. Voi a cosa lo attribuite? Ditecelo nei commenti!