Doctor Strange 2, fan in visibilio per il cameo di Shuma-Gorath nel trailer!

Con il debutto di Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è arrivato anche il primo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una particolare apparizione ha mandato i fan in visibilio sui social: ecco le reazioni al cameo di Shuma-Gorath!

Marvel ha appena fatto uscire il primo trailer di Doctor Strange 2 insieme a un poster ufficiale che conferma l'arrivo nelle sale a maggio 2022.

Tra i molti dettagli a cui hanno fatto attenzione i fan, c'è la prima apparizione di una creatura del multiverso di cui si era discusso a lungo tra le ipotesi sul villain di Doctor Strange 2: a quanto vediamo dal trailer Shuma-Gorath sarà tra gli antagonisti del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. L'enorme creatura tentacolare con un solo occhio appare durante una sequenza di uno scontro tra le strade di New York.

Sono bastati quei pochi secondi per scatenare le reazioni dei fan dell'universo Marvel sui social, come potete vedere da alcuni tweet riportati a fine articolo: nel generale clima di sorpresa, c'è chi fa notare che lo Shuma-Gorath che appare nel trailer sarebbe una versione "baby" rispetto alla sua versione originale e chi è dispiaciuto che non sia stata data maggiore importanza alla creatura.

Per altri resta ancora un dubbio: alcune voci sul merchandising menzionavano una creatura simile a quella vista nel trailer, il cui nome sarebbe Gargantos.

Di certo, sarà tutto più chiaro quando Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale cinematografiche: l'Italia sarà uno dei primi paesi in cui uscirà il film, a partire dal 4 maggio 2022.