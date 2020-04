Doctor Strange 2: un fan trasforma Bruce Campbell nel villain Mr. Sinister

Con la conferma della partecipazione di Sam Raimi, Bruce Campbell è stato il primo a proporsi come villain per Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ovviamente c'è già chi ha accolto la questione con una fan art dedicata.

Stiamo parlando di BossLogic, artista che non si tira mai indietro quando c'è da ipotizzare look e design di ipotetici personaggi supereroistici. In questo caso ha ripreso il famoso attore, noto per aver recitato nei film horror di Raimi della saga Evil Dead e per aver stretto un lungo sodalizio con lui, e lo ha accostato ad una sua interpretazione di Sinistro.

Villain particolarmente inquietante, sempre alla ricerca di piani originali e malefici con cui mettere i bastoni tra le ruote ai supereroi di turno, il Mister Sinister dei fumetti entra in contatto soprattutto con gli X-men, ma nel nuovo film di Doctor Strange ci saranno sicuramente colpi di scena, universi in conflitto e timeline intrecciate. Per quanto ne sappiamo lo Stregone interpretato da Benedict Cumberbatch potrebbe persino ritrovarsi ad affrontare un istrionico Ash Williams. Sarebbe qualcosa di epico.

Se non altro possiamo sperare di rivedere Campbell in un breve cameo: l'attore si era già prestato a dei simili favori per quanto riguarda la trilogia di Spider-Man firmata dall'amico Raimi. Per approfondire la questione vi consigliamo il nostro speciale sul ritorno di Raimi alla Marvel.