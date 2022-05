Doctor Strange 2, per i fan dell'horror e di Sam Raimi è il vero Evil Dead 4

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è arrivato in sala solo da pochi gironi, ma, a quanto pare, è bastato per far scatenare sui social, come potete vedere nei tweet riportati in calce alla notizia, l'entusiasmo dei fan di Sam Raimi, che stanno acclamando la sua ultima creazione come il vero "La Casa 4".

Prima di procedere nella lettura, nel caso non conosceste Sam Raimi, vi segnaliamo che è l'autore, appunto, della leggendaria trilogia horror di Evil Dead, conosciuto in Italia anche come "La Casa", e della prima trilogia cinematografica di Spider-Man. Inoltre, nel corso della sua carriera, si è affermato come uno degli autori più originali e riconoscibili della sua generazione grazie al suo inimitabile stile, con cui riesce a mescolare felicemente orrore e ironia in pellicole sempre impreziosite da una grande cura per la messa in scena.

Tornando all'attualità, mentre è effettivamente in lavorazione Evil Dead 4, senza però Sam Raimi alla regia, molti appassionati hanno trovato nel sequel di Doctor Strange un successore spirituale dell'amata saga horror.

Detto questo, proprio in questi giorni vi avevamo parlato della svolta horror in atto in casa Marvel. Così, dopo l'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il ritorno di Sam Raimi dopo quasi 10 anni di inattività - vi ricordiamo che il suo ultimo film era stato Il Grande e Potente Oz - sembra aver soddisfatto i suoi fan in tutto il mondo.

Difatti, come sottolineato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la mano dell'autore è ben visibile nel suo ultimo film, seppur, inevitabilmente, frenata da alcune forzature dovute al genere e all'appartenenza al MCU.

Infine, qui di seguito potete trovare diverse testimonianze social di questo diffuso entusiasmo: "Appena finito La Casa 4. Il film era perfetto, grazie Sam Raimi", come potete leggere nel primo tweet. Nel secondo tweet poi troviamo: "Doctor Strange nel Multiverso della Follia è sostanzialmente Evil Dead 4 con personaggi del MCU". E ancora: "Doctor Strange o, come lo chiamo io, Evil Dead 4 è uno spasso. Se siete dei fan di Sam Raimi, dovreste guardarlo". Infine, nell'ultimo tweet si legge: "Se non siete dei fan di Sam Raimi, o per lo meno di Evil Dead, beh, buona fortuna con Doctor Strange".