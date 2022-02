Doctor Strange 2, I fan hanno paura che Charles Xavier sarà un nuovo Ralph Bohner!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è tornato a mostrarsi ai fan durante il Super Bowl 2022, e sebbene l'entusiasmo generale sia altissimo sui social alcuni fan preferiscono andarci molto più cauti di altri.

Il nuovo trailer di Doctor Strange 2 ha infatti anticipato una pletora di nuovi camei, partendo da Ultron all'intero gruppo degli Illuminati, per arrivare all'iconica testa calva di Charles Xavier, il leader degli X-Men: passata la febbre del filmato promozionale, però, alcuni fan sui social hanno provato a mettere le mani avanti, dicendosi spaventati che l'attesa per il ritorno del Professor X potrebbe trasformarsi nella delusione 'Ralph Bohner'.

Per chi non lo ricordasse, Ralph è il personaggio interpretato da Evan Peters in WandaVision: per molte settimane i fan sono stati portati a credere che la serie Marvel Studios avesse integrato nel MCU il Quicksilver dell'universo Fox degli X-Men (nel quale Quicksilver, fratello di Wanda nei fumetti e nel MCU, era stato interpretato dallo steso Peters) solo per scoprire che Pietro in realtà era "Fietro" - un falso Pietro creato dalla strega Agatha Harkness (Kathryn Hahn) modellato su tale Ralph Bohner, un semplice residente di Westview.

Tuttavia, la situazione con Doctor Strange 2 è molto diversa: le prime indiscrezioni sul ritorno di Patrick Stewart (con addirittura i primi concept art leak di Charles Xavier) emersero l'anno scorso, e nelle scorse ore il trailer italiano di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembrerebbe aver definitivamente confermato la presenza dell'attore tramite l'ingaggio di Ennio Coltorti, doppiatore di Charles Xavier in ogni film della saga di X-Men interpretato da Patrick Stewart. Naturalmente, però, per la conferma ufficiale i fan dovranno aspettare l'uscita del film nelle sale. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà in Italia dal 4 maggio.