Doctor Strange 2, i fan non credono a Ryan Reynolds: un insider conferma Deadpool?

Ormai i fan Marvel lo sanno. Occorre prendere con le pinze ciò che pubblicamente dichiarano i protagonisti o aspiranti tali del Marvel Cinematic Universe. E proprio partendo da questo presupposto, le parole di Ryan Reynolds sul coinvolgimento di Deadpool in Doctor Strange 2, non sono state accolte con sicurezza dagli appassionati.

Negli ultimi tempi sono circolate voci sulla comparsa di Deadpool in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La presenza del Professor X di Patrick Stewart nel trailer ha dato ancora più peso ad un cameo di Deadpool.



Un'immagine sfocata e ingrandita di un poster di Doctor Strange 2 sembra mostrare un pezzo del costume di Deadpool. Tuttavia Ryan Reynolds ha smentito la presenza del suo personaggio nel film:"Davvero non sono nel film. Lo giuro, non sono nel film".



Ovviamente nessuno ha creduto a tali dichiarazioni e molti fan Marvel hanno usato Twitter per ribadirlo. Tuttavia su Twitter un insider ha confermato la presenza di Deadpool nel film, come potete constatare dal tweet in calce alla news. Ricordiamo che si tratta dello stesso account che aveva anticipato la trama di No Way Home e diverso materiale di The Batman. Una fonte più attendibile di Ryan Reynolds?

Voi cosa ne pensate? Anche Deadpool farà la sua comparsa nel film di Sam Raimi? Dopo il grande successo di Doctor Strange, diretto da Scott Derrickson, il sequel è passato nelle mani del regista della prima trilogia di Spider-Man.



Nel film tornerà Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange/Doctor Strange, apparso recentemente anche in Spider-Man: No Way Home, terzo film sul personaggio interpretato da Tom Holland e diretto da Jon Watts, con la co-star Zendaya nel ruolo di MJ Jones.