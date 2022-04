Doctor Strange 2, fan insultano Xochitl Gomez: 'Per colpa tua non posso vedere il film'

Il web, abbiamo imparato a capirlo nel corso degli anni, non è esattamente il miglior posto del mondo: i social sono sempre stati e sempre saranno infestati da sparuti ma rumorosi gruppi di menti (ad esser buoni) poco brillanti sempre pronte ad insultare il prossimo, anche quando si tratta di una ragazzina come Xochitl Gomez.

Andiamo con ordine: nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo cui Doctor Strange 2 potrebbe essere vietato in Arabia Saudita ed Egitto a causa della presenza di America Chavez, omosessuale e figlia di due madri, interpretata proprio da Xochitl Gomez.

Una decisione che, secondo i suddetti esaltati, va imputata quindi non alle vedute ristrette di alcuni regimi, ma alla presenza stessa dell'attrice nel film: "Per colpa tua non posso vedere il film in una ca**o di sala", "Fuori dall'universo Marvel! Tanti Paesi si stanno tirando indietro, hai distrutto la Marvel" è il tenore di alcuni commenti che è possibile trovare sui social in queste ore.

Un'ondata di idiozia a cui si è immediatamente opposto l'affetto di tanti fan pronti a difendere Gomez, con l'attrice quindicenne che ha voluto ringraziare questi ultimi tramite Instagram: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto, siete stati davvero gentili, mi scaldate il cuore" sono state le parole della star di America Chavez. Ieri, intanto, anche Benedict Cumberbatch ha voluto dire la sua sul possibile ban di Doctor Strange in alcuni Paesi.