Doctor Strange 2: fan indecisi sulla variante migliore di Strange apparsa nel MCU finora

Tra le tante rivelazioni e sorprese viste nell'ultimo tassello del Marvel Cinematic Universe, come già annunciato a suo tempo dai vari trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ci sono state le diverse varianti di Doctor Strange apparse durante la storia, che hanno aumentato quelle già esistenti e apparse in precedenza nel MCU.

Ora che il film ha terminato il suo primo weekend americano nelle sale, a proposito Doctor Strange 2 è già un successo negli USA e nel mondo, avendo incassato la bellezza di quasi mezzo miliardo di dollari nel suo primo weekend di programmazione, i fan si stanno chiedendo su Twitter e in generale sui social media quale variante di Doctor Strange sia la preferita di tutti tra quelle apparse non solo nel film di Sam Raimi, ma in generale nell'intero MCU (quindi anche nella serie d'animazione What If...? che fa parte del canone).

In tantissimi si sono espressi a favore del Doctor Strange Supreme che abbiamo visto in What If...? anche se qualcuno non ha potuto non simpatizzare per il Defender Strange con tanto di coda di cavallo che vediamo all'inizio di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, mentre altri hanno scelto la versione zombie di quest'ultimo che appare nel terzo atto della pellicola. Fateci sapere qual è il vostro Doctor Strange preferito tra quelli apparsi finora nei commenti!

Inoltre, sappiate che in Doctor Strange nel Multiverso della Follia è presente anche il marchio di fabbrica di Sam Raimi (e probabilmente vi è sfuggito). Tra gli altri elementi del cinema di Raimi che tornano proprio nel film Marvel, anche le musiche del fidato Danny Elfman; Raimi ha dichiarato di aver voluto assolutamente Elfman per le musiche di Doctor Strange 2 al posto di Michael Giacchino.