Doctor Strange 2, i fan furiosi dopo il rinvio: 'Mancano ancora 200 giorni'

La notizia del rinvio di Doctor Strange 2 è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella giornata dei fan Marvel: il film con Benedict Cumberbatch ha subito un ulteriore slittamento insieme a quasi tutte le prossime release dell'MCU, con il giorno dell'esordio sul grande schermo attualmente fissato per il prossimo 6 maggio 2022.

Una notizia che sembra aver gettato nello sconforto i fan in spasmodica attesa del film di Sam Raimi che, stando a quanto trapelato finora (a partire dal titolo stesso), si preannuncia come un passaggio fondamentale per lo sviluppo del multiverso in chiave Marvel Cinematic Universe: per avere un'idea della situazione basta, come al solito, dare una veloce occhiata ai social.

"Adesso mancano ancora 200 giorni all'uscita di Doctor Strange 2", "In che senso Doctor Strange 2 è stato rinviato?" si legge in alcuni post su Twitter, mentre altri chiamano in causa immagini e gif raffiguranti una Wanda Maximoff sull'orlo di una crisi di nervi a ricordarci, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, quanta attesa ci sia per la comparsa di Scarlet Witch in questo Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

E voi, come avete preso la notizia di tutti questi slittamenti? Vi siete uniti al coro dei fan delusi o avete deciso di affrontare la cosa con filosofia? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, se ci sarà anche Agatha Harkness in Doctor Strange 2.