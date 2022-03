Doctor Strange 2: una fan art immagina Daniel Craig nei panni di Magneto

Il multiverso è destinato ad espandersi nel nuovo film del MCU con Benedict Cumberbatch. Il sequel della pellicola del 2016 sarà diretta da Sam Raimi e conterrà versioni alternative dello stregone supremo e altri personaggi, tra i quali il Professor X, con Patrick Stewart che ha confermato la sua presenza in Doctor Strange 2.

La conferma dell'iconico leader degli X-Men, che abbiamo visto l'ultima volta in Logan nel 2017, fa però sorgere una domanda: Charles Xavier affronterà Magneto nel prossimo film dei Marvel Studios? Nell'ultimo trailer del film, il personaggio di Benedict Cumberbatch viene visto attraversare una foresta che ha una stridente somiglianza con le Terre Selvagge, coi fan che hanno subito collegato la location alla posizione dell'ex base operativa di Magneto.

Ora come ora, non sappiamo se Magneto apparirà davvero in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma i fan hanno comunque ipotizzato chi potrebbe interpretare l'iconico cattivo. I rumors che da mesi aleggiano intorno al film hanno suggerito che alcuni dei personaggi più iconici della Marvel saranno rappresentati come varianti, ed interpretate da diverse star del cinema.

Con una splendida fan art pubblicata su Instagram, l'artista Spdrmnkyxxiii immagina Daniel Craig nel ruolo del famoso cattivo degli X-Men. L'idea di vedere Daniel Craig nel sequel del film sullo stregone supremo è sicuramente accattivante, ora che l'attore britannico ha concluso la sua avventura nell'ultima pellicola di James Bond, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di 007 No Time To Die.