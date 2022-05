Doctor Strange 2, esordio da record: secondo miglior debutto dal Covid!

Se in Italia nel solo giorno di apertura Doctor Strange 2 ha raggiunto i 2 milioni di euro, in meno di una settimana il film di Sam Raimi ha guadagnato in tutto il mondo oltre 450 milioni di dollari, diventando dopo Spider-Man: No Way Home, il secondo film per incassi nella sua settimana di apertura nell'era post pandemia.

Insomma, il secondo capitolo stand-alone (o quasi) dedicato allo Stregone Supremo è riuscito nell'epica impresa di riportare il pubblico in massa al cinema proprio come qualche mese fa aveva fatto il giovane Uomo Ragno di Tom Holland. E poco importa se per molti Doctor Strange 2 è un film su Scarlet Witch, in molti hanno apprezzato lo stile di Raimi che è riuscito nell'intento di aggiungere un pizzico di horror al Marvel Cinematic Universe.

In particolare la pellicola con Benedict Cumberbatch ha già guadagnato 185 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni al botteghino statunitense, incassando poi 265 milioni di dollari da 49 mercati internazionali, e riuscendo così a diventare il quarto miglior inizio in assoluto per un film del franchise della Casa delle Idee.

Certo, c'era da aspettarselo, soprattutto dopo i fatti di Spider-Man: No Way Home, e nonostante i molteplici buchi di trama e problemi di continuità sparsi qua e là, il film sembra per il momento aver soddisfatto il pubblico e la critica. É chiaro che questo universo narrativo sempre più ingarbugliato e aperto al Multiverso, dovrà fare un enorme sforzo per non collassare su se stesso. Voi che pensate, ce la farà?

Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti.