Doctor Strange 2: l'esilarante errore del trailer diventa virale!

Dopo le ultime dichiarazioni di Benedict Cumberbatch, che ha anche parlato del Sinister Strange del trailer simile a quello di What If, torniamo a raccontarvi del mondo MCU con un esilarante video condiviso da poco dai fan che sta facendo il giro del mondo.

Infatti, nell'ultimo spot pubblicitario di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, i fan più attenti hanno scovato un curioso errore, che è diventato subito dopo una perfetta base per meme. Nel video incriminato, possiamo vedere come la stessa persona con la valigetta appaia per ben 4 volte di fila durante la scena di combattimento tra lo Stregone Supremo e Gargantos, uno dei villain che l'eroe dovrà affrontare durante la sua avventura.

L'utente di Twitter @iamkatesbush ha condiviso la clip, scrivendo ironicamente nella didascalia: "Io quando sono un film da 200 milioni di dollari". Potete trovare il video in calce alla notizia.

Il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe vedrà alla regia Sam Raimi, mentre il cast del film sarà composto da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez. Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio.

In attesa dell'uscita del film, vi invitiamo a recuperare il nostro approfondimento sui cinque ruoli più iconici interpretati da Benedict Cumberbatch.