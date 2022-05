Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen vuole Scarlet Witch con gli X-Men

La stiamo vedendo al cinema nel film campione d'incassi Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma ad Elizabeth Olsen viene spesso chiesto dove vorrebbe vedere in futuro il personaggio di Scarlet Witch. E la sua risposta come può non includere gli X-Men?

Ricordate quando Elizabeth Olsen disse che avrebbe voluto vedere adattata House of M come storyline in versione live-action, ma che i Marvel Studios probabilmente non lo avrebbero fatto?

Beh, visto come è andata a finire, Steven Weintraub di Collider ha chiesto un altro desiderio-irrealizzabile-che-in-realtà-potrebbe-benissimo-realizzarsi all'attrice interprete di Wanda Maximoff, e le ha domandato cosa vorrebbe questa volta per il suo personaggio.

"Qualcuno ha detto 'Se portate gli X-Men perché non ci inserite Wanda? Anche lei è parte del franchise'. E io nella mia mente mi sono detta 'Giusto, perché Wanda non può stare con gli X-Men?'" ha subito risposto l'attrice, con fare piuttosto indignato.

Ma poi ha aggiunto, con tono più serio: "In realtà sapete, non ne ho idea. Non so cosa voglio. Ma so che voglio che abbia importanza. Non c'è ragione di continuare a raccontare queste storie a meno che non siano davvero solide, delle ottime storie che riescono ad aggiungere qualcosa all'intero, al Marvel Cinematic Universe".

E ha concluso: "Se c'è una buona idea, mi troverete lì".

E chissà dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia cosa riserverà il futuro alla Olsen. Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.