Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: 'Vi farà impazzire, ha delle atmosfere horror'

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è, alla pari forse con il solo Spider-Man: No Way Home, probabilmente il capitolo più atteso di questa prima tranche di Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: ma che tipo di film sarà quello che vedrà il ritorno dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch?

Mentre ci giungono le prime immagini dal set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dunque, fioccano anche mille teorie su ciò che vedremo: data per assodata l'introduzione del multiverso, i fan si interrogano sul tono che il buon Sam Raimi saprà conferire al suo nuovo lavoro targato Marvel, che secondo alcuni potrebbe essere parecchio orientato verso l'horror.

Questo, almeno, è quanto ci è stato confermato anche da Elizabeth Olsen in queste ultime ore: "È un film completamente fuori di testa, hanno deciso di puntare un sacco sulle atmosfere da film horror" sono state le parole della protagonista di WandaVision, che con la sua Scarlet Witch dovrebbe ricoprire un ruolo piuttosto importante nel film.

Per Raimi, dunque, si tratterebbe di un ritorno al genere che l'ha elevato a regista di culto: quali sono le vostre aspettative per questa incursione dell'MCU nel mondo dell'horror? Diteci la vostra nei commenti! Kevin Feige, intanto, ha annunciato la fine delle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.