Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen trasformata in Scarlet Witch nella nuova immagine!

Grazie a un nuovo scatto pubblicato in esclusiva sulla rivista Empire Magazine, possiamo dare una nuova occhiata a Elizabeth Olsen completamente trasformata in Scarlet Witch, proprio come l'avevamo lasciata alla conclusione di WandaVision su Disney Plus. Mancano solamente meno di due mesi all'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nello scatto possiamo infatti vedere Wanda Maximoff nel suo costume di Scarlet Witch, visto per la prima volta ufficialmente in WandaVision, miniserie diffusa su Disney+ lo scorso anno e che era una diretta continuazione della storyline del personaggio dopo gli eventi di Avengers: Endgame. In questa nuova immagine ufficiale vediamo la stessa ambiguità che caratterizzava il personaggio nella miniserie, così come nell'ultimo trailer di Doctor Strange 2, ovvero il fatto che Scarlet Witch non sembri affatto un personaggio positivo, alimentando le speculazioni sul fatto che si tratti del vero villain della pellicola.

Ma Wanda è più potente di Doctor Strange? Il produttore del film ha risposto a questa domanda: "Non so chi sia più potente di Wanda. Scontrarsi con la Wanda del finale di Avengers: Endgame sarebbe stato parecchio impegnativo per Doctor Strange. Chi è in assoluto l'essere più potente dell'universo? Forse lo scopriremo alla fine del film" sono state le parole di Palmer, che recentemente ha parlato anche della versione del Professor X che vedremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"Ci sono tante definizioni di follia. Follia per Strange potrebbe essere vedere l'amore della sua vita sposare qualcun altro. Per Wanda potrebbe essere il sentirsi dire: 'C'è un libro, e in questo libro c'è un capitolo che dovresti leggere, ci sono segreti che ti riguardano e che non conosci'" ha poi proseguito il produttore.

Per saperne di più, non ci resta che attendere l'esordio di Doctor Strange in the Multiverse of Madness il prossimo maggio. Di seguito la nuova immagine che ritrae Scarlet Witch nel film di Sam Raimi.