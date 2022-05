Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen spiega l'assenza di quel personaggio

L'ultima avventura del MCU, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha visto Scarlet Witch di Elizabeth Olsen viaggiare nel multiverso alla ricerca dei suoi figli. Ma un personaggio in particolare è stato escluso dalla pellicola.

Stiamo naturalmente parlando di Visione, interpretato da Paul Bettany nel MCU. Infatti, ci si sarebbe potuto aspettare che alcune varianti del personaggio potessero apparire negli universi in cui Wanda è con i suoi figli, ma così non è stato. Parlando con Collider, Elizabeth Olsen ha recentemente parlato del motivo per cui è stata presa questa decisione:

“C'è un'intera lista di cose, come anche l'assenza di mio fratello o dei miei genitori. Penso che il motivo principale è che nel multiverso, e in questa versione della realtà, questa Wanda non era con Visione. Volevamo fosse un mistero. Per qualche motivo non è nel suo mondo. Ho sempre pensato a lei come a una Wanda domestica. Hanno divorziato. Sono separati. Non indossa una fede nuziale per un motivo. Quel genere di cose. Ci piaceva l'idea che fosse da sola. L'idea è che che una volta che diventi madre, la cosa più importante nel mondo sono i tuoi figli, ed ecco perché".

Sembra quindi che la decisione di escludere Visione dal film sia nata dall'idea che l'attenzione di Wanda sarebbe dovuta essere principalmente sui suoi figli, più importanti per lei di qualsiasi altra cosa. Dal punto di vista della storia, questa è stata probabilmente una mossa saggia, poiché introdurre Visione nel film avrebbe diluito l'attenzione della pellicola sul dolore di Wanda come madre e sul legame tra una madre e i suoi figli.

