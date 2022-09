Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen spera nella redezione di Scarlet Witch in futuro

Mentre tutti si chiedono se Scarlet Witch tornerà nel MCU nei prossimi prodotti, la sua interprete Elizabeth Olsen parla ai microfoni di Variety, dove rivela che spera in una futura redenzione del suo personaggio.

Come ricorderete, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia Witch era il villain, ed è stata sconitta alla fine del film dove abbiamo visto la sua apparente scomparsa sotto un mucchio di rocce sul Monte Wundagore. Molti fan hanno dichiarato la volontà di rivedere il personaggio, ma nella versione di Wandavision, e Kevin Feige non ha del tutto chiuso la strada alla possibilità. "Lavorerei con Lizzie per altri 100 anni se potessimo", ha detto infatti Feige. "Tutto è possibile nel multiverso! Staremo a vedere".



Anche Olsen si è espressa, indicando le sue speranze e le sue previsioni per Wanda Maximoff/Scarlet Witch. "Wanda sta andando, si spera, verso una sorta di redenzione. Non credo che nessuno di questi personaggi possa dirsi mai veramente scomparso. Soprattutto perché viene introdotto il Multiverso per moltiplicare tutti i nostri corpi e averci in altri universi. Qualcosa che interpretare Wanda mi ha insegnato in questi anni è quante cose e opportunità puoi fare e avere con un singolo personaggio. In qualche modo rompe quel sentimento del limite di stare con un personaggio per così tanto tempo perché continua a cambiare la narrativa e il modo in cui questo personaggio viene utilizzato per raccontare la storia. Questa cosa in qualche modo rende stimolante il come possiamo avvicinarci al personaggio e alla narrazione in modi diversi, si spera".

E voi, sperate nel ritorno del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Doctor Strange 2!