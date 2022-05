Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen su Scarlet Witch: 'E' al massimo della potenza adesso'

Come sappiamo, in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la Wanda / Scarlet Witch di Elizabeth Olsen avrà un ruolo più che centrale, oseremmo dire da vera co-protagonista a tutti gli effetti. Mentre si dibatteva su chi tra Strange e Wanda fosse il più potente, l'attrice ha confermato che in questo film vedremo il suo personaggio all'apice.

Intercettata all'anteprima mondiale del film di Sam Raimi avvenuta ieri notte a Los Angeles, Elizabeth Olsen ha ribadito la potenza del suo personaggio in quest'ultima avventura dei Marvel Studios. Su quanto Wanda abbia imparato sui suoi poteri, che aveva iniziato a comprendere solo alla fine degli eventi di WandaVision, l'attrice ha risposto con un secco: "Ha imparato", spiegando quindi: "Non voglio essere ripetitiva, e voglio essere sicura che questo personaggio evolva e abbia un'evoluzione che continui a sorprendere il pubblico dopo averlo conquistato in WandaVision".

Proprio riguardo alla centralità del personaggio di Scarlet Witch, Elizabeth Olsen aveva dichiarato in precedenza che questo Doctor Strange 2 per lei è la cosa più vicina a un sequel di WandaVision: "Penso che per Wanda sia esattamente così". La Olsen ha quindi consigliato a quegli spettatori che non lo avessero ancora fatto di recuperare immediatamente WandaVision prima di fiondarsi al cinema per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. "Abbiamo cercato di spiegare brevemente alcune cose [nel film] senza essere troppo pesanti. In modo che la gente potesse arrivare e guardare questo senza aver visto gli altri film. E sì, è sicuramente una parte in cui abbiamo cercato di racchiudere quanto accaduto in WandaVision per Wanda".

In una recente intervista, Sam Raimi ha ammesso di non aver visto per intero WandaVision, ma solo alcuni pezzi utili a capire meglio lo sviluppo del personaggio nel suo film.