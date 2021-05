Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen ha saputo la trama prima di finire WandaVision

Elizabeth Olsen ha appreso la trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness non molto tempo prima di concludere WandaVision. Sebbene sia entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe nel 2014 con un'apparizione in una scena post-credit di Captain America: The Winter Soldier, Olsen sta vivendo il suo periodo più impegnativo nel franchise.

Protagonista di WandaVision insieme a Paul Bettany, Elizabeth Olsen parteciperà anche al sequel di Doctor Strange.

Doctor Strange 2 sarà diretto da Sam Raimi, e interpretato da Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista, affiancato da Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams. I dettagli della trama sono ancora piuttosto nebulosi e pure Elizabeth Olsen ha dovuto attendere diverso tempo prima di conoscerne i dettagli.



Olsen ha partecipato al podcast di THR, Awards Chatter, per parlare di WandaVision e di Doctor Strange 2, di cui non ha saputo nulla fino allo scorso agosto, quando stava ancora girando WandaVision.

"Vorrei davvero che ci fosse stato un piano che qualcuno avesse condiviso con me un po' prima [ride]. Ho scoperto Doctor Strange 2 e qual era la storia prima di iniziare le ultime 8 settimane di riprese di WandaVision durante la pandemia. L'ho scoperto circa ad agosto, poi ho concluso WandaVision il mercoledì e sono andata in Inghilterra il venerdì".

Marvel è nota per mantenere il più stretto riserbo sulle trame dei suoi film anche agli stessi attori che vi parteciperanno.



Cosa possiamo aspettarci da Doctor Strange 2, uno dei prossimi titoli del Marvel Cinematic Universe? Il film vedrà l'avvicendamento alla regia, con Sam Raimi al posto di Scott Derrickson.