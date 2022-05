Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen ha perso dei ruoli a causa del MCU: 'è stato frustrante'

Il nuovo capitolo del MCU, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha visto il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone Supremo e di Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch.

Mentre Doctor Strange in the Multiverse of Madness vola al box-office, la Olsen ha fatto capire come non sia sempre così facile essere una star della Marvel. Infatti, l'attrice ha recentemente ammesso al New York Times che i contratti del MCU a volte possono andare a precludere diversi altri progetti. L'attrice era pronta per un ruolo in The Lobster di Yorgos Lanthimos nel 2015 e perdere questa occasione le ha "spezzato il cuore". Ha aggiunto: "Avevo un contratto [per la Marvel] che non potevo recedere. Quindi non ha funzionato".

"Ho iniziato a sentirmi frustrata", ha spiegato la Olsen. "Avevo questa sicurezza sul lavoro, ma stavo perdendo questi pezzi che sentivo fossero più parte del mio essere. E più mi allontanavo da quello, meno venivo considerato per questo".

La star è un pezzo importante del MCU da oltre sette anni, ma la crescita di Wanda Maximoff/Scarlet Witch non è decollata fino a quando WandaVision non è stata rilasciata lo scorso anno. Recentemente, Elizabeth Olsen ha anche parlato di un eventuale film su Scarlet Witch, rivelando di non essere contraria all'idea.