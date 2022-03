Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen:'Mi è piaciuto il confronto tra Wanda e Stephen'

Benedict Cumberbatch è pronto a tornare nei panni di Stephen Strange nel Marvel Cinematic Universe dopo aver partecipato a Spider-Man: No Way Home. In questa nuova avventura Strange è affiancato da Wanda Maximoff, che nel 2021 è apparsa da protagonista nella prima serie MCU, WandaVision.

L'annuncio di Elizabeth Olsen in Doctor Strange 2 è arrivato ben prima della pubblicazione di WandaVision su Disney+ e i fan erano ancora all'oscuro di quello che poi avrebbero scoperto nella serie MCU. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una foto di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch, che rivedremo proprio nel prossimo film su Doctor Strange.



Nonostante i dettagli sul rapporto tra Wanda e Stephen Strange siano ancora piuttosto nebulosi, è chiaro che alla fine arriveranno allo scontro. In un'intervista rilasciata a Empire Magazine, Olsen ha parlato dell'interazione tra Wanda e Stephen:"Ero davvero entusiasta di dialogare con lui. Mi è davvero piaciuta la nostra costante conversazione, e l'analisi per cercare di capire da dove provengono entrambi".



In Avengers: Endgame in effetti c'era una sequenza in cui Wanda e Strange avrebbero dovuto collaborare. Una scena successivamente tagliata dal montaggio finale. In ogni caso nel sequel di Sam Raimi ci sarà la prima interazione fra i due personaggi e i fan non vedono l'ora di scoprire quali sorprese possono celarsi dietro Doctor Strange nel Multiverso della Follia.



Sul nostro sito scoprite tutto ciò che sappiamo su Doctor Strange 2, uno dei film MCU più attesi del prossimo futuro.