Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen ha iniziato le riprese del film

Da WandaVision a Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, sarebbe già sul set del film diretto da Sam Raimi.

La presenza di Elizabeth Olsen in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness era stata già abbondantemente annunciata, e la stessa attrice aveva confermato che avrebbe raggiunto il cast prima di Natale, ma stando alle ultime informazioni a nostra disposizione, Scarlet Witch sarebbe già entrata in azione.

In un recente articolo di Empire, è infatti riportato che, al momento dell'uscita del numero in questione, Olsen avrebbe già timbrato il biglietto per il set londinese. Ebbene, il numero è finalmente stato pubblicato, come riporta anche Comicbook, quindi Wanda dovrebbe già stare interagendo con lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch.

In più, in un passaggio dell'intervista, l'attrice ha affermato: "Ho trascorso l'ultimo anno nei panni di Wanda, ed è davvero incredibile poter girare back-to-back perché credo che in questo modo il mio contributo possa essere molto maggiore".

I conti tornerebbero, dunque, e a noi non resta che attendere ulteriori informazioni al riguardo, oltre che, ovviamente, ingannare l'attesa per l'uscita del film godendoci WandaVision a dicembre su Disney+.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness arriverà nelle sale a marzo 2022.